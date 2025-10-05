S e «la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali», come insegnava Mahatma Gandhi, i n Italia siamo sulla buona strada: in quasi una casa su quattro si trova almeno un animale da compagnia. Spendiamo in media 900 euro all’anno per i nostri beniamini: 380 euro circa per le cure veterinarie, mentre il resto è dedicato a cibo, giochi e accessori (fonte: Nomisma-Unisalute). Cani e gatti aiutano la mente degli over 50 a restare giovane: lo studio che lo conferma X Più di 10 milioni di questi animali sono gatti, signori incontrastati dei salotti. Ma la buona notizia è che sta cambiando anche la sensibilità nei confronti dei gatti randagi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Randagi, sì, ma protetti dalla legge perché proprietà dei sindaci. Tante le associazioni che se ne occupano. E c’è una metropoli che proprio li adora