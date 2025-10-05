Rana Verona supera Piacenza al tie-break e va in finale la Memorial Parenti

La prima edizione del Memorial Andrea Parenti è iniziata con una vittoria per Rana Verona, che nella semifinale ha avuto la meglio sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli scaligeri hanno sbloccato la sfida, gli avversari hanno poi rimontato, ma la squadra di coach Soli ha rimesso in parità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

