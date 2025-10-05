Rana Verona supera Piacenza al tie-break e va in finale la Memorial Parenti
La prima edizione del Memorial Andrea Parenti è iniziata con una vittoria per Rana Verona, che nella semifinale ha avuto la meglio sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli scaligeri hanno sbloccato la sfida, gli avversari hanno poi rimontato, ma la squadra di coach Soli ha rimesso in parità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: rana - verona
Nuovo "martello" per la Rana Verona: ufficiale l'arrivo di Lukas Glatz
Nuovo palleggiatore per la Rana Verona: è Uros Planinsic
Rana Verona, staff tecnico e medico al completo per la prossima stagione
| RANA VERONA LA SPUNTA AL TIE-BREAK CONTRO PIACENZA NELLA SEMIFINALE DEL MEMORIAL PARENTI Buona la prima per gli scaligeri, che staccano il pass per la finale del torneo: https://tinyurl.com/jraztstj #RanaVerona #VeronaVolley #Noi - X Vai su X
| RANA VERONA LA SPUNTA AL TIE-BREAK CONTRO PIACENZA NELLA SEMIFINALE DEL MEMORIAL PARENTI Buona la prima per gli scaligeri, che staccano il pass per la finale del torneo #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleyball - facebook.com Vai su Facebook
Volley, SuperLega: Verona-Piacenza chiude la prima giornata dei playoff - Rana Verona si presenta a questa sfida dei playoff scudetto dopo aver collezionato quattro vittorie consecutive nella Regular Season di SuperLega. Lo riporta it.blastingnews.com
Play Off: Piacenza vince a Verona e va in semifinale - E’ partecipazione certa ad una prossima Coppa Europea nella prossima stagione: Champions League o Coppa Cev lo si saprà tra ... Come scrive corrieredellosport.it