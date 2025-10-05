Raid DohaAl-Hayya è vivo e torna in tv

0.25 Il primo filmato di Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas, è stato trasmesso dal canale qatariota Al-Araby dopo il fallito attentato missilistico israeliano di settembre a Doha. L'attacco aveva come obiettivo i vertici di Hamas durante delicate trattative di tregua, ma ha causato la morte del figlio di al-Hayya e di altri collaboratori. Il raid ha provocando la ferma condanna del Qatar e della comunità internazionale.Il fatto che al-Hayya sia in vita riapre le speranze di una ripresa delle trattative in corso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: raid - dohaal

