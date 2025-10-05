rai gli italiani preferiscono la capotondi a gaza

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Gli italiani preferiscono la Capotondi a Gaza) In una giornata infiammata dalle polemiche sulla Flotilla e sullo sciopero dichiarato “illegittimo” dal Garante, gli italiani si rifugiano nella fiction La ricetta della felicità vista in prime time su Rai 1 da 3,1 milioni di spettatori col 18.3% di share. Cristiana Capotondi è Marta, donna che deve ripartire da zero una volta che suo marito, ricercato per riciclaggio, scompare. Con la figlia Greta e la suocera Rosa fugge in Romagna dove trova riparo nella stazione di servizio gestita da Susanna, romagnola verace che l’aiuta in questa losca vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

