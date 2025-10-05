Ragione e Sentimento | la stretta interazione tra cervello e cuore nel cardio-embolismo | la IV edizione del Congresso di Cardiologia al Lloyd' s Baia Hotel

Salernotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' in programma il 7 e 8 ottobre 2025, presso il Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare, la IV edizione del Congresso di Cardiologia dal titolo: "Ragione e Sentimento: la stretta interazione tra cervello e cuore nel cardio-embolismo", con la Direzione Scientifica dei Dottori Antonello D'Andrea e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragione - sentimento

Ragione e sentimento: completato il cast del nuovo adattamento da Jane Austen

Ragione e sentimento: il cast del adattamento di jane austen

Ragione e sentimento, George MacKay si unisce al cast del film

ragione sentimento stretta interazione"Ragione e Sentimento: la stretta interazione tra cervello e cuore nel cardio-embolismo": la IV edizione del Congresso di Cardiologia al Lloyd's Baia Hotel - L'evento è un focus a più voci sull'importanza del supporto e dell'approccio multidisciplinare in ambito Cardiologico, dove è utile e necessario avvalersi di un team valido e collaborativo che riesca ... Segnala salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ragione Sentimento Stretta Interazione