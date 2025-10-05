Raffiche fino a 88 chilometri all' ora | domenica 5 ottobre scatta l' allerta gialla per vento

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per vento, valida per tutta la giornata di domenica 5 ottobre e che riguarda anche il Parmense, la pianura e le zone montane. Nella prima parte della giornata di domenica 5 ottobre è previsto un aumento della ventilazione, che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it