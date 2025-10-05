Raffiche fino a 110 km h in montagna e precipitazioni abbondanti ecco quanto durerà il maltempo

Dalla mezzanotte un fronte perturbato ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia, portando piogge diffuse e venti sostenuti. I flussi umidi da sud-ovest e lo Scirocco sulla costa hanno favorito le prime precipitazioni, mentre l’ingresso di aria fredda da nord ha determinato un calo delle temperature. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: raffiche - fino

Minime sotto i 20° e raffiche fino a 60 km/h: Como si sveglia al fresco, ma il meteo resta instabile

Tempesta Floris mette in ginocchio la Scozia: raffiche di vento fino a 140km/h | VIDEO

Tempesta Floris, raffiche di vento fino ai 180 km/h: danni ingenti in Scozia. Ora l’allerta si sposta in Scandinavia

Domenica possibili raffiche di bora fino a 100 km orari, non si escludono mareggiate a Grado e Lignano. - facebook.com Vai su Facebook

Tempesta Amy devasta Regno Unito e Irlanda: un morto, blackout e raffiche fino a 155 km/h - La tempesta Amy ha colpito con violenza Regno Unito e Irlanda: raffiche record fino a 155 km/h, blackout diffusi e una vittima. Lo riporta retemeteoamatori.it

Meteo: Venti forti, burrasca imminente con raffiche fino a 90 km/h, i dettagli - Gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato la formazione di un ciclone sulla Grecia (il vero centro motore di questo peggioramento simil- ilmeteo.it scrive