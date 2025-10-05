Raffiche fino a 110 chilometri orari in montagna e precipitazioni abbondanti ecco quanto durerà il maltempo

Dalla mezzanotte un fronte perturbato ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia, portando piogge diffuse e venti sostenuti. I flussi umidi da sud-ovest e lo Scirocco sulla costa hanno favorito le prime precipitazioni, mentre l’ingresso di aria fredda da nord ha determinato un calo delle temperature. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Minime sotto i 20° e raffiche fino a 60 km/h: Como si sveglia al fresco, ma il meteo resta instabile

Tempesta Floris mette in ginocchio la Scozia: raffiche di vento fino a 140km/h | VIDEO

Tempesta Floris, raffiche di vento fino ai 180 km/h: danni ingenti in Scozia. Ora l’allerta si sposta in Scandinavia

Domenica possibili raffiche di bora fino a 100 km orari, non si escludono mareggiate a Grado e Lignano. - facebook.com Vai su Facebook

Raffiche fino a 110 km/h in montagna e precipitazioni abbondanti, ecco quanto durerà il maltempo - Forte vento e piogge stanno interessando soprattutto il territorio di Udine, l'area dell'Isontino e del Cividalese, ... Lo riporta udinetoday.it

Alberi a terra e allagamenti: "Raffiche oltre i 90 chilometri orari" - Il maltempo degli ultimi due giorni, classificato preventivamente come allerta gialla, ha fatto precipitare in poche ore ... Segnala ilrestodelcarlino.it