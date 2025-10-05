Raffiche di vento fino a 100km orari la tempesta Amy arriva sulle Marche | i sindaci vietano i luoghi pubblici
Parchi e cimiteri chiusi. E attenzione agli alberi. Si preannunciano venti di bora con raffiche fino a 100 km orari per oggi, in tutte le Marche. La Protezione civile ieri ha diramato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Meteo: Burrasca in arrivo, Venti forti colpiranno queste regioni tra poco - Tutta colpa di un fronte freddo pilotato da una vasta depressione presente sul Nord Europa (la tempesta Amy): le correnti d'aria in ingresso favoriranno, tra la notte e le prime ore di Domenica 5 Otto ... Secondo ilmeteo.it