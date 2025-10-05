Raffica di controlli per la movida catanese nel mirino i parcheggiatori abusivi e le violazioni al codice della strada

Cataniatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni fine settimana, anche durante questo primo weekend di ottobre, si è svolto un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nelle zone della città maggiormente frequentate da cittadini e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raffica - controlli

Arriva il barcavelox sul Ceresio: raffica di controlli di velocità sul lago (come a Venezia)

Lotta alla mala movida, raffica di controlli tra Cervia e Milano Marittima: sequestrati oltre 150 grammi di hashish

Controlli nelle aree della movida: raffica di sanzioni per vendita di alcol a minorenni e fuori orario

Raffica di controlli nel cuore della movida a Palermo, multe e sequestri alla Vucciria - Weekend di controlli "Alto Impatto" nel centro storico: pattuglie interforze, 110 persone identificate e verifiche su 40 veicoli nelle aree della movida. Lo riporta lasicilia.it

raffica controlli movida cataneseCatania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida - Che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Come scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Raffica Controlli Movida Catanese