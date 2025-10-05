Raccolta alimentare dell’associazione nazionale carabinieri | donati 36 cartoni di viveri alla parrocchia di San Martino

Si è conclusa con successo la tredicesima raccolta alimentare organizzata dall’associazione nazionale carabinieri – Sezione di Chieti. Gli alimenti, raccolti grazie alla generosità di cittadini, soci e parrocchiani, sono stati devoluti ai poveri e ai bisognosi della parrocchia di San Martino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it