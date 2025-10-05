Rabiot Allegri e la sfida alla Juve Là dove Max per lui è diventato papà

Il francese è uno dei pupilli del tecnico rossonero. Un rapporto di stima e intesa epidermica nato a Torino e diventato sempre più forte. Ora, insieme, sfidano il passato che li ha fatti incontrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabiot, Allegri e la sfida alla Juve. Là dove Max per lui è diventato "papà"

#Allegri: "Come sta #Tomori! Leao, Nkunku, #Rabiot, chi può giocare a sinistra e quando torna Jashari"

#JuventusMilan con gli ex #Allegri, #DeWinter e #Rabiot carichi. E un #Modric rigenerato

