Rabiot a DAZN | Partita emozionante sono davvero contento di essere tornato allo Stadium Sono arrabbiato perché avremmo dovuto vincere questa partita

Rabiot ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore rossonero. Adrien Rabiot ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. EMOZIONI – « È stata una partita emozionante. Ho tanti compagni che conosco alla Juventus, tutto lo stadio, tutto lo staff, anche mister Tudor. Sono davvero contento di essere venuto qua. Avrei voluto vincere ma è così, continuiamo col percorso ». RABBIA E EMOZIONE – « Emozione prima della partita sì, ma naturalmente sono arrabbiato perché dovevamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni da gol, ci è mancato qualcosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

