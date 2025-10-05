Quindici assolti imprenditori dopo la morte di Ion Fieraru

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino ha assolto la titolare di un’impresa agricola di Quindici e il marito, ritenuto il titolare di fatto, dalle accuse di omicidio colposo e di violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.Entrambi avevano scelto di essere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it