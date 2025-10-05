Qui Sansepolcro Ciampelli avverte | Sarà un duro test

di Claudio Roselli È un pienamente consapevole dell’importanza che riveste la posta in palio, quello che oggi gioca il derby aretino sul rettangolo del "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini, dove torna a distanza di 39 anni. Il problema è che la lesione muscolare riportata nell’infrasettimanale di Poggibonsi sta tenendo ancora fuori Vitiello, che rischia di saltare anche la nuova trasferta di domenica prossima a Prato. All’assenza del bomber, aggiungere quella del giovane Barboni (lesione dei crociati e quindi stagione finita, come si dice in gergo), mentre il portiere Bambara ha avuto un problema a un dito, anche se alle 15 dovrebbe essere regolarmente in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

