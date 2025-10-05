Qui Sansepolcro Ciampelli avverte | Sarà un duro test
di Claudio Roselli È un pienamente consapevole dell’importanza che riveste la posta in palio, quello che oggi gioca il derby aretino sul rettangolo del "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini, dove torna a distanza di 39 anni. Il problema è che la lesione muscolare riportata nell’infrasettimanale di Poggibonsi sta tenendo ancora fuori Vitiello, che rischia di saltare anche la nuova trasferta di domenica prossima a Prato. All’assenza del bomber, aggiungere quella del giovane Barboni (lesione dei crociati e quindi stagione finita, come si dice in gergo), mentre il portiere Bambara ha avuto un problema a un dito, anche se alle 15 dovrebbe essere regolarmente in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sansepolcro - ciampelli
Serie D: domenica si torna in campo a San Mauro Pascoli per l’esordio stagionale in Coppa Italia. "Vogliamo superare il turno». Ciampelli: "Sansepolcro, grande emozione»
Sansepolcro ko a San Mauro. Chance fallita per Ciampelli
Serie D, subito tre punti per i biturgensi al Buitoni contro lo Scandicci. Il tecnico: "Primo passo di un cammino ancora lungo». Ciampelli esalta il Sansepolcro: "Ottimo avvio»
Sport a Km 0. . La serie D a Sport a Km 0 : Verso l'esordio: le sensazioni di Ciampelli su Sansepolcro-Scandicci a Sport a Km 0 Si ringrazia l' Ufficio Stampa del Vivi Altotevere Sansepolcro - facebook.com Vai su Facebook
Qui Sansepolcro. Ciampelli avverte: "Sarà un duro test» - di Claudio Roselli È un pienamente consapevole dell’importanza che riveste la posta in palio, quello che oggi gioca il ... Scrive sport.quotidiano.net
Sansepolcro, troppi errori. Ciampelli: "Siamo pronti" - Il tecnico avverte: "Avremo a che fare con un’avversaria di grosso calibro". lanazione.it scrive