Archiviata la sconfitta contro il Lille in Europa League, la Roma arriva al Franchi con l’obiettivo di regalarsi una sosta al comando del campionato. Giallorossi (sbarcati a Firenze nel tardo pomeriggio in treno) che non vogliono perdere terreno anche se dovranno fare i conti con la voglia di riscatto della Fiorentina, tornata alla vittoria in Conference League ma ancora a caccia della prima gioia stagionale in campionato. Gasperini non sembra avere grandi dubbi. Perso Angelino per influenza - non è stato neanche convocato - gli esterni dovrebbero essere Tsimikas a sinistra (male contro il Lille, suo l’errore che ha portato al gol dei francesi) e Wesley sulla destra, alla vigilia in leggero vantaggio su Rensch che comunque lo insidierà fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

QUI ROMA. Staffetta davanti: Dovbyk-Ferguson