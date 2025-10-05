QUI ROMA Staffetta davanti | Dovbyk-Ferguson
Archiviata la sconfitta contro il Lille in Europa League, la Roma arriva al Franchi con l’obiettivo di regalarsi una sosta al comando del campionato. Giallorossi (sbarcati a Firenze nel tardo pomeriggio in treno) che non vogliono perdere terreno anche se dovranno fare i conti con la voglia di riscatto della Fiorentina, tornata alla vittoria in Conference League ma ancora a caccia della prima gioia stagionale in campionato. Gasperini non sembra avere grandi dubbi. Perso Angelino per influenza - non è stato neanche convocato - gli esterni dovrebbero essere Tsimikas a sinistra (male contro il Lille, suo l’errore che ha portato al gol dei francesi) e Wesley sulla destra, alla vigilia in leggero vantaggio su Rensch che comunque lo insidierà fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: roma - staffetta
“L’oro a Roma il mio riscatto. La staffetta? Un’incognita, la velocità italiana vive un dramma. Ma rimaniamo uniti”: Matteo Melluzzo si racconta
CERCASI STAFFETTA da Roma ad Ancona per un cricetino che andrà in adozione - facebook.com Vai su Facebook
Staffetta Quotidiana - X Vai su X
QUI ROMA. Staffetta davanti: Dovbyk-Ferguson - Archiviata la sconfitta contro il Lille in Europa League, la Roma arriva al Franchi con l’obiettivo di regalarsi una ... Come scrive sport.quotidiano.net
Fiorentina-Roma: Dovbyk c’è, Dybala torna tra i convocati. Angeliño ko, a sinistra si scalda Rensch - L’obiettivo è allontanare i fantasmi della gara col Lille e riprendere il cammino in campionato per chiudere in testa alla classifica prima della pausa. Da ilmessaggero.it