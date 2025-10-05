Quelle buone notizie per Gattuso

Ilgiornale.it | 5 ott 2025

Messaggio per i naviganti: l'Inter sta di nuovo bene, gioca facile e veloce, porta al gol mezza squadra, la Cremonese, da copione, perde di brutto l'imbattibilità e concede primato da sabato notte ai nerazzurri. Buone notizie per Gattuso da Barella, Bastoni e Di Marco, la cura Appiano Gentile e Champions li restituisce a Chivu e alla nazionale. Intanto stasera si capirà. Si capirà se il Milan ha le carte per tornare competitivo nella questione scudetto, come le premesse fanno ritenere, con l'aggiunta dei due ex attori bianconeri, Allegri e Rabiot pronti alla vendetta, ripensando a quanto è appena accaduto con Renato Veiga del Villareal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

