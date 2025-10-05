Quella malattia il suicidio Che si può vincere

Una storia di suicidio e di sopravvivenza, «Un venerdì di aprile» (Einaudi), un memoir malinconico ma che apre alla speranza, dello scrittore statunitense Donald Antrim, una «cronaca dal di dentro», esaltata dalla bella traduzione di Cristiana Mennella. Tutto inizia un venerdì di aprile del 2006 quando Antrim sale sul tetto del suo condominio a Brooklyn dove tra ringhiera, cornicione e scala. 🔗 Leggi su Feedpress.me

