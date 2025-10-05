Venerdì 3 ottobre, un ristretto gruppo di giornalisti ha visitato Gaza City per circa tre ore, accompagnato dall’esercito israeliano. I reporter hanno dovuto seguire il percorso già tracciato dall’ IDF ed è stato loro imposto di non avere alcun contatto con i palestinesi ancora presenti in città. Tutti i resoconti della visita e gli articoli hanno dovuto superare un controllo da parte delle autorità, che li hanno letti e approvati. L’obiettivo di Netanyahu era mostrare ai media un presunto tunnel rinvenuto sotto i resti di un ospedale che era gestito dal governo della Giordania. Secondo il primo ministro, l’edificio sarebbe poi passato sotto il controllo di Hamas, che se ne sarebbe servito per produrre razzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quel che resta di Gaza City, raccontato dai giornalisti che l’hanno visitata dopo i bombardamenti