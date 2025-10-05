Quel che resta di Gaza City raccontato dai giornalisti che l’hanno visitata dopo i bombardamenti
Venerdì 3 ottobre, un ristretto gruppo di giornalisti ha visitato Gaza City per circa tre ore, accompagnato dall’esercito israeliano. I reporter hanno dovuto seguire il percorso già tracciato dall’ IDF ed è stato loro imposto di non avere alcun contatto con i palestinesi ancora presenti in città. Tutti i resoconti della visita e gli articoli hanno dovuto superare un controllo da parte delle autorità, che li hanno letti e approvati. L’obiettivo di Netanyahu era mostrare ai media un presunto tunnel rinvenuto sotto i resti di un ospedale che era gestito dal governo della Giordania. Secondo il primo ministro, l’edificio sarebbe poi passato sotto il controllo di Hamas, che se ne sarebbe servito per produrre razzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: quel - resta
“Quel che resta”: il nuovo romanzo di Francesco Curci
Tomorrowland in fiamme, quel che resta del palco principale del festival (ma l’evento va avanti) – Video
Paolo Borsellino, quel che resta della borsa del giudice ucciso
“Gaza, quel che resta” è il titolo dell’inchiesta di apertura di “TV7”, in onda venerdì 3 ottobre a mezzanotte su Rai 1. La missione della Global Flotilla è arrivata a conclusione. Tutto il mondo ha visto l’arrembaggio alle barche, bloccate in mare da Israele vicino a - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo episodio #SIMFERcast! “Quel che resta del menisco” Caso clinico: dolore mediale al ginocchio dopo meniscectomia parziale. Clinica > imaging: l’eco dinamica svela un frammento meniscale lussato. Ascolta qui https://simfer.it/quel-che- - X Vai su X
Idf: “Gaza City quasi vuota”. Leader di Hamas sopravvissuto al raid di Doha alla guida dei negoziati in Egitto - Chi è sceso in piazza a giustificarlo dimostra di non voler la pace, ma di sostenere Hamas. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Israele invade Gaza City: è scattata l’operazione di terra. È guerra ad oltranza - In Medio Oriente continua la guerra ad oltranza, avanzano le truppe ... Lo riporta mam-e.it