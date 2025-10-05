Quattro passi in Certosa con i protagonisti del bel canto della bologna dell' 800

Bolognatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 10 alle 12, il Cimitero monumentale della Certosa di Bologna ospita il secondo appuntamento con Quattro passi in Certosa con i protagonisti del bel canto della Bologna dell'800, un viaggio a cura di Fondazione Zucchelli, in collaborazione con il Dipartimento di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

