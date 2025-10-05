Quattro braccianti sono morti in un incidente stradale | erano in dieci stipati in un veicolo omologato per sette

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale in provincia di Matera, Basilicata. Le vittime erano braccianti agricoli di nazionalità pakistana, di rientro dal lavoro nei campi; erano dieci in tutto, stipati in un mezzo omologato per sette. L’auto stava percorrendo una statale quando, all’altezza di Scanzano Jonico, si è scontrata contro un camion. I dieci uomini stavano tornando a Corigliano, un piccolo centro nell’alta Calabria, dove abitavano. Ogni giorno, percorrevano complessivamente centosettanta chilometri, tra andata e ritorno, per andare a lavorare in Basilicata dove, in questo periodo dell’anno, si raccoglie l’uva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quattro braccianti sono morti in un incidente stradale: erano in dieci, stipati in un veicolo omologato per sette

