Quartapelle | La violenza in piazza va condannata E il piano di Trump lo voterei ancora
«Tutto mi divide da Meloni, in particolare mi sento distantissima dall'inazione con cui il suo governo ha affrontato la questione mediorientale e dall'esasperazione dei toni che la premier ha utilizzato contro chi sciopera o contro la Flotilla. Ma il dissenso contro l'inerzia del governo va espresso sempre in modo pacifico, assennato e ragionato. La violenza va condannata da qualsiasi parte arrivi, a maggior ragione se proviene da sinistra e cerca di impossessarsi di un messaggio forte e giusto, come quello di chi chiede la liberazione degli ostaggi, la pace e la giustizia per i morti civili a Gaza». 🔗 Leggi su Iltempo.it
Questa settimana a Bruxelles si decide se l’Europa vuole fare sul serio contro la violenza sulle donne. È in discussione infatti la direttiva contro la violenza di genere ma dal testo approvato è stato l’articolo che definisce il reato di stupro come rapporto sessual - facebook.com Vai su Facebook
