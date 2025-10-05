Quartapelle | La violenza in piazza va condannata E il piano di Trump lo voterei ancora

«Tutto mi divide da Meloni, in particolare mi sento distantissima dall'inazione con cui il suo governo ha affrontato la questione mediorientale e dall'esasperazione dei toni che la premier ha utilizzato contro chi sciopera o contro la Flotilla. Ma il dissenso contro l'inerzia del governo va espresso sempre in modo pacifico, assennato e ragionato. La violenza va condannata da qualsiasi parte arrivi, a maggior ragione se proviene da sinistra e cerca di impossessarsi di un messaggio forte e giusto, come quello di chi chiede la liberazione degli ostaggi, la pace e la giustizia per i morti civili a Gaza». 🔗 Leggi su Iltempo.it

