Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 05 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,286 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 30,16 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso piuttosto marcata. Dopo aver toccato valori superiori a 0,327 euroSmc a fine Settembre, il prezzo ha registrato una progressiva diminuzione, arrivando agli attuali livelli sotto 0,29 euroSmc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento