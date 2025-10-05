Quanto si guadagna alla Apple? Ci sono varie fasce in base al ruolo
La Apple è un vero e proprio colosso del mondo della tecnologia, ed oggi andremo a scoprire quanto guadagnano i dipendenti dell’azienda di Cupertino. Scopriamo le cifre precise che si raggiungono. Tutti ormai conoscono la Apple, un’azienda che ha una lunghissima storia e che è stata fondata il primo di aprile del 1976 a Los Altos, con sede oggi a Cupertino. La fondarono Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak, i quali crearono quello che sarebbe poi diventato un colosso assoluto, che fattura la bellezza di 391 miliardi di dollari secondo quello che è l’ultimo dato disponibile, risalente al 2024, con un utile netto pari a 93,7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: guadagna - apple
Ma Apple riesce a guadagnare con gli iPhone quanto faceva dieci anni fa? Ne parliamo su Interessi, la prima rubrica di Milano Finanza su YouTube. Con Pasquale Ancona #milanofinanza #classcnbc #iphone @pasqualeancona_ - facebook.com Vai su Facebook
Apple Inviti 1.5 guadagna Liquid Glass, sincronizzazione calendario e video negli Album Condivisi https://spider-mac.com/2025/09/24/apple-invites-1-5-liquid-glass-sincronizzazione-calendario-video/… - X Vai su X
Apple guadagna, grazie al Mac - L'azienda di Cupertino deve gran parte del suo successo commerciale ai computer che produce La posizione di rilievo occupata da Apple nel mercato globale è ... Da punto-informatico.it