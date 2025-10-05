Quanti soldi guadagnano Errani Paolini con la vittoria a Pechino? Assegno sfizioso dopo Roland Garros e Roma

5 ott 2025

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino, sconfiggendo in finale la giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar con il punteggio di 6-7(1), 6-3, 10-2. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non hanno sfruttato un paio di set-point nel primo parziale e hanno ceduto al tie-break, ma hanno poi giganteggiato nella seconda frazione e hanno dominato il match tie-break decisivo per l’assegnazione del titolo. Si tratta del nono trionfo in carriera per le due azzurre (da quando giocano insieme), il quarto di questa stagione dopo aver festeggiato al Roland Garros, agli Internazionali d’Italia e al WTA 1000 di Doha. 🔗 Leggi su Oasport.it

