Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria agli Europei? Assegno minimalista come ai Mondiali

Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano 75 chilometri al traguardo e ha vinto la prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, tagliando il traguardo di Guilherand-Granges a braccia alzate. Lo sloveno ha risposto presente al lavoro del Belgio e poi ha sfiancato Remco Evenepoel in salita, rendendosi protagonista dell'ennesimo show in solitaria e conquistando così la prima maglia blu-stellata della propria carriera (la competizione è giovane). Il fuoriclasse balcanico si è imposto indossando la maglia arcobaleno, il simbolo che identifica il Campione del Mondo conquistato settimana scorsa a Kigali.

