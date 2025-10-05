Quante posizioni guadagnano Errani Paolini se vincono il torneo di Pechino | differenze tra ranking e Race

Sara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo tra poco più di un’ora per disputare la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino: le azzurre, in caso di successo rafforzeranno ulteriormente il primo posto nella Race WTA, mentre nel ranking WTA non potranno migliorare il quinto posto, che occupano a pari merito. In caso di successo nell’ultimo atto contro la nipponica Miyu Kato e la magiara Fanny Stollár le azzurre incasserebbero 350 punti, tornando a 7195 nel ranking WTA, quota raggiunta nell’ultimo aggiornamento ufficiale, dato che sono le campionesse in carica a Pechino, mentre nella Race si porterebbero a 7125. 🔗 Leggi su Oasport.it

