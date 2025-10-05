Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei | ancora tre eventi prima delle Finals
I crampi hanno fermato Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver vinto il primo set ed essersi issato sul 4-3 e 4-0 nella seconda frazione, il fuoriclasse altoatesino non è riuscito a concretizzare tre palle break, ha sofferto la verve dell’olandese Tallon Griekspoor, ha perso il parziale e nel corso del quarto game della terza frazione ha accusato il fastidio fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca sul cemento della metropoli cinese. Il numero 2 del mondo si era presentato all’appuntamento per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, onorare la cambiale da 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Quando torna Jannik Sinner? Periodo di riposo, poi la campagna d’America sul cemento
Quando gioca Jannik Sinner i prossimi tornei? Ora un torneo milionario, poi la vola per le Finals: il calendario - I crampi hanno fermato Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming - Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del ... Segnala oasport.it