Quando si possono accendere i termosifoni | calendario orari e limiti per ogni città

Quando si possono accendere i termosifoni – Con l'arrivo dei primi freddi torna la domanda che ogni anno accompagna l'autunno: quando si potranno accendere i riscaldamenti? E per quante ore al giorno? Le regole sono definite dal DPR 742013, che stabilisce un calendario nazionale, ma lascia ai singoli Comuni la possibilità di adattarlo in base al meteo locale. I sindaci, infatti, possono anticipare o posticipare l'accensione degli impianti a seconda delle temperature effettive. L'Italia è suddivisa in sei zone climatiche – dalla più calda (A) alla più fredda (F) – che determinano periodi e orari di accensione dei termosifoni.

