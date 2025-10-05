Torna il freddo in Italia e tornano “di moda” gli impianti di riscaldamento, che possono essere accesi in periodi definiti e con un limite di ore al giorno. Con l’arrivo di ottobre, in tante città del Nord Italia sta per arrivare la data in cui è possibile avviare i riscaldamenti senza il rischio sanzioni. La data cerchiata sul calendario è il 15 ottobre: da quel momento – e fino al 15 aprile – in gran parte del nord Italia non alpino (tra cui Milano, Torino e Venezia) e nelle zone appenniniche come Bologna, si potranno attivare le caldaie fino a un massimo di 14 ore al giorno. Date e orari che possono essere modificati da eventuali ordinanze comunali, a seconda del clima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando si possono accendere i riscaldamenti in Italia: date, orari e come risparmiare limitando i consumi