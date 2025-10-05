Quando MotoGP e F1 oggi in tv domenica 5 ottobre | orari gare streaming differite su TV8

Oggi domenica 5 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP di Singapore per quanto riguarda la F1 e GP di Indonesia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Marina Bay e Mandalika. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 La gara della F1 è prevista alle ore 14.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 09.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte: mattinata con le due ruote (con antipasto delle categorie minori) e poi pomeriggio con le monoposto sotto i riflettori del tracciato asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

