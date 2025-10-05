Quando MotoGP e F1 oggi in tv domenica 5 ottobre | orari gare streaming differite su TV8
Oggi domenica 5 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP di Singapore per quanto riguarda la F1 e GP di Indonesia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Marina Bay e Mandalika. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 La gara della F1 è prevista alle ore 14.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 09.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte: mattinata con le due ruote (con antipasto delle categorie minori) e poi pomeriggio con le monoposto sotto i riflettori del tracciato asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 5 ottobre 2025: Sinner, F1, Motogp e Juventus-Milan - Oggi una giornata ricca di appuntamenti con calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e altro ancora in diretta sulle principali emittenti italiane. Lo riporta sport.virgilio.it
MotoGP oggi in tv, GP Indonesia 2025: orari warm-up e gara, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP d'Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Secondo oasport.it