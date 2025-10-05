Quando le ultime gare stagionali di ciclismo? Lombardia e appuntamenti da non perdere | si chiude in Veneto

La stagione del grande ciclismo si avvia verso la sua naturale conclusione, ma le prossime due settimane saranno particolarmente intense e il calendario prevede una serie di gare di primaria importanza, da seguire con grande attenzione prima del stop invernale. L’evento di riferimento è in programma sabato 11 ottobre: il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento di questa annata agonistica, si preannuncia particolarmente interessante con la presenza di diversi big internazionali. A fare da antipasto alla classica delle foglie morte ci saranno tre corse di rilievo del panorama italiano: la Coppa Bernocchi (6 ottobre), la Tre Valli Varesine (7 ottobre) e il Gran Piemonte (9 ottobre). 🔗 Leggi su Oasport.it

