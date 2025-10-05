Quando le osservazioni degli studiosi di fisica sul procedere del mondo valgono anche per molti comportamenti umani

Si potrebbero cominciare già da oggi a notare, sul viso di parecchi abitanti del mondo, segni che ricordano un sorriso, o quantomeno, una certa distenzione causata da una notizia che sta circolando nelle ultime ore. Ufficialmente i canali dell’ informazione stanno annunciando alla popolazione di ogni dove la dichiarazione di poche ore fa, espressa da Netanhyau, riportata in versione autentica. Con essa quel presidente assicura al mondo che un’intesa su Gaza e altro sarebbe “a un passo dall’essere raggiunta”. Le voci dal bordo del campo hanato che,se davvero tale affermazione divenisse concreta, ripartirebberi anche le attività del genere umano, soprattutto quella avente come oggetto tutto ciò a cui essa puntava fino alla fine del secondo decennio del primo secolo del terzo millennio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it