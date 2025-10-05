Quando gioca l’Italia gli ottavi ai Mondiali di calcio U20 | orario avversaria tv streaming
I Mondiali Under 20 2025 di calcio, in corso di svolgimento in Cile, si preparano ad affrontare la seconda fase ad eliminazione diretta: gli azzurrini, secondi nel Gruppo D, affronteranno negli ottavi di finale la prima classificata del Gruppo E. La sfida tra l’Italia e la prima del Girone E si giocherà giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 italiane. L’avversaria degli azzurrini sarà una tra Stati Uniti, Sudafrica e Francia: gli USA sono in testa con 6 punti ed affronteranno il Sudafrica, secondo a quota 3 assieme alla Francia, che invece giocherà contro la Nuova Caledonia. Il match tra Italia e la prima classificata del Gruppo E, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2025 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e FIFA+, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
