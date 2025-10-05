Quando gioca Jannik Sinner i prossimi tornei? Ora un torneo milionario poi la vola per le Finals | il calendario
I crampi hanno fermato Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver vinto il primo set ed essersi issato sul 4-3 e 4-0 nella seconda frazione, il fuoriclasse altoatesino non è riuscito a concretizzare tre palle break, ha sofferto la verve dell’olandese Tallon Griekspoor, ha perso il parziale e nel corso del quarto game della terza frazione ha accusato il fastidio fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca sul cemento della metropoli cinese. Il numero 2 del mondo si era presentato all’appuntamento per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, onorare la cambiale da 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
