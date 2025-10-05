Quale PlayStation 5 è meglio acquistare? Guida completa per non commettere errori

Esistono diverse tipologie di PlayStation 5, ed oggi vi parleremo di quella che è forse meglio scegliere per evitare brutte sorprese. Seguite i nostri consigli e non ne resterete di certo delusi. La PlayStation 5 è stata scelta da milioni di videogiocatori in tutto il mondo, e con l’avvento delle giornate più fredde e l’arrivederci all’estate, si tornerà a passare molto più tempo con questa console. Ebbene, per chi avesse intenzione di acquistarla, occorre ricordare che non ne esiste solo una. Nel settembre del 2024 è stata lanciata la PS5 Slim, che è un’alternativa alla PS5 Digital Edition. 🔗 Leggi su Game-experience.it

