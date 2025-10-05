Quagliarella elogia Chivu | Ha dimostrato intelligenza partendo dalla base di Inzaghi e mettendoci del suo Ci sono delle piccolezze che fanno la differenza
Inter News 24 Quagliarella elogia Chivu: «Ha dimostrato intelligenza, partendo dalla base di Inzaghi e mettendoci del suo». Le parole dell’ex attaccante. Dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese, l’ex attaccante Fabio Quagliarella ha commentato a Skysport il momento dell’ Inter e le prospettive della squadra di Cristian Chivu in ottica scudetto. Secondo l’ex blucerchiato, la formazione milanese ha tutte le carte in regola per competere con le altre big del campionato, grazie alla qualità della rosa e alla mentalità vincente consolidata nel tempo. La gestione dei giovani attaccanti come Bonny e Pio Esposito dimostra inoltre la fiducia che Chivu ripone nella panchina e l’importanza di avere alternative di qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com
