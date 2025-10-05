Pusher in piazza la scelta di una fiorentina coraggiosa | Aggressioni nel parco? Combattiamoli leggendo un libro

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 5 ottobre 2025 – A nord ovest della città c’era una piana che diventava un acquitrino nella brutta stagione e un’arida distesa con il ritirarsi delle acque, per cui i carri sollevavano nuvole di polvere: la Polverosa, toponimo ancora presente nelle chiese di San Iacopo e San Donato in Polverosa. Terre inospitali. Ma anche campi incolti e fertili, ancora da arare, ‘novale’, appunto. Così nacque Novoli, prima terra agricola, poi fabbriche, infine con la quartiere direzionale. Il brigantaggio presente in quelle terre, diventa una lontana storia tramandata. O almeno si sperava. Perché dopo anni felici, d a periferia vitale dove mettere su famiglia, i ’briganti 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pusher in piazza la scelta di una fiorentina coraggiosa aggressioni nel parco combattiamoli leggendo un libro

© Lanazione.it - Pusher in piazza, la scelta di una fiorentina coraggiosa: “Aggressioni nel parco? Combattiamoli leggendo un libro”

In questa notizia si parla di: pusher - piazza

Napoli, pusher arrestato in piazza Bellini: 23enne in manette

Napoli, pusher arrestato in piazza Bellini: 23enne in manette

Napoli, pusher arrestato a Piazza Bellini: è il 18° fermo nella movida 2025

pusher piazza scelta fiorentinaPusher in piazza, la scelta di una fiorentina coraggiosa: “Aggressioni nel parco? Combattiamoli leggendo un libro” - L’idea di una residente di Novoli: “Io finita nel loro mirino, ma non mi arrendo faccio un appello a tutti”. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pusher Piazza Scelta Fiorentina