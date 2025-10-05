Firenze, 5 ottobre 2025 – A nord ovest della città c’era una piana che diventava un acquitrino nella brutta stagione e un’arida distesa con il ritirarsi delle acque, per cui i carri sollevavano nuvole di polvere: la Polverosa, toponimo ancora presente nelle chiese di San Iacopo e San Donato in Polverosa. Terre inospitali. Ma anche campi incolti e fertili, ancora da arare, ‘novale’, appunto. Così nacque Novoli, prima terra agricola, poi fabbriche, infine con la quartiere direzionale. Il brigantaggio presente in quelle terre, diventa una lontana storia tramandata. O almeno si sperava. Perché dopo anni felici, d a periferia vitale dove mettere su famiglia, i ’briganti 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pusher in piazza, la scelta di una fiorentina coraggiosa: “Aggressioni nel parco? Combattiamoli leggendo un libro”