Pure Hamas tratta per la pace Qui lavorano per boicottarla
Mentre i fondamentalisti aprono uno spiraglio al piano Trump e Pizzaballa applaude, gli sfasciavetrine sfilano per la nuova Intifada e attaccano la polizia. A loro della pace non importa nulla, cercano il caos. 🔗 Leggi su Laverita.info
Anche Di Battista attacca Il Tempo per l'inchiesta sugli "amici" di Hamas. Ma c'è pure lui nelle foto con Hannoun
Trump critica Onu, Hamas, Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green. Putin salvo pure stavolta
Temo che a un po' di gente dia fastidio che Hamas abbia accettato il piano Trump, sia pure chiedendo di trattare - X Vai su X
Trump critica Onu, Hamas, Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green. Putin salvo pure stavolta. Ha detto di essere pronto a mettere le sanzioni alla Russia, ma gli altri paesi dovranno adattarsi, in particolare gli europei. Di Paola Peduzzi - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il piano di pace di Trump, Hamas tratta: «Tre punti da cambiare». Dal disarmo al ritiro dell'Idf, cosa c'è in ballo - Così com'è, il piano di Trump per la pace a Gaza non va bene a Hamas, che chiede chiarimenti e modifiche e soprattutto reclama di poter trattare. Secondo ilmessaggero.it
