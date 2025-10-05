Pure Hamas tratta per la pace Qui lavorano per boicottarla

5 ott 2025

Mentre i fondamentalisti aprono uno spiraglio al piano Trump e Pizzaballa applaude, gli sfasciavetrine sfilano per la nuova Intifada e attaccano la polizia. A loro della pace non importa nulla, cercano il caos. 🔗 Leggi su Laverita.info

