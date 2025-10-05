Punisher e 7 eroi marvel da eliminare nei fumetti

Il personaggio di Punisher si distingue per la sua ferocia nel perseguire la giustizia, eliminando chiunque consideri colpevole di gravi crimini. Sebbene spesso si concentri su criminali di strada coinvolti in traffico di droga, tratta umana e omicidi, ci sono casi in cui il suo raggio d’azione si estende anche al mondo dei superumani. La sua volontà di colpire figure potenti e pericolose emerge chiaramente nelle sue azioni contro villain come Norman Osborn e il Jackal. Questa predisposizione suggerisce che anche alcuni supereroi potrebbero finire nel mirino del vigilante, se le loro azioni risultassero particolarmente riprovevoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Punisher e 7 eroi marvel da eliminare nei fumetti

In questa notizia si parla di: punisher - eroi

Stando a quanto riportato dall’insider Alex P. nel Q&A di The Cosmic Circus, Spider-Man, Daredevil, Punisher e altri personaggi collaboreranno insieme in futuri progetti Marvel Cinematic Universe. La fonte non ha voluto rivelare i progetti specifici in cui compa - facebook.com Vai su Facebook

Gli eroi migliori di Marvel Rivals - Marvel Rivals, il clone di Overwatch che molti pensavano sarebbe stato una ciofeca pazzesca, si sta rivelando in beta un gioco di valore, se non altro perché affonda le sue radici proprio nelle ... Come scrive multiplayer.it

Marvel Rivals confermato per PS5 e Xbox Series X/S, rivelati 21 eroi e le prime due mappe - Precedentemente annunciato solo per PC, il gioco arriverà anche su PS5 e ... it.ign.com scrive