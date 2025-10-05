Pulisic vero e proprio incubo della retroguardia Juve | Tudor ha messo in atto questo piano per provare a fermare l’americano I dettagli

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pulisic un vero e proprio incubo per la difesa della Juve: la sua abilità negli spazi è un pericolo, il tecnico gli metterà alle costole il suo mastino. Un duello nel duello, una sfida nella sfida che potrebbe decidere le sorti di  Juve- Milan. Nella complessa scacchiera tattica che  Igor Tudor  sta preparando per arginare la capolista, c’è un’attenzione speciale per l’uomo più in forma dell’attacco rossonero:  Christian Pulisic. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero ha studiato una contromossa precisa, affidando una missione speciale a uno dei suoi difensori. Juve Milan: il duello chiave della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pulisic vero e proprio incubo della retroguardia juve tudor ha messo in atto questo piano per provare a fermare l8217americano i dettagli

© Juventusnews24.com - Pulisic vero e proprio incubo della retroguardia Juve: Tudor ha messo in atto questo piano per provare a fermare l’americano. I dettagli

In questa notizia si parla di: pulisic - vero

Ordine: “Ecco il vero cambiamento di Allegri”. Il ‘nuovo’ Pulisic e la foto di Modric

pulisic vero proprio incuboPulisic, il nuovo leader del Milan: numeri, prestazioni e impatto decisivo - Tutti i numeri del rossonero Un’altra prova della crescente importanza di Christian Pulisic, attaccante statuni ... Riporta calcionews24.com

pulisic vero proprio incuboPulisic: «Voglio entrare nella storia del Milan. Allegri mai nel panico. Modric? I miei cugini hanno chiamato il cane ‘Luka’» - Le parole dell’americano Christian Pulisic, protagonista assoluto ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Vero Proprio Incubo