Pulisic vero e proprio incubo della retroguardia Juve | Tudor ha messo in atto questo piano per provare a fermare l’americano I dettagli

Pulisic un vero e proprio incubo per la difesa della Juve: la sua abilità negli spazi è un pericolo, il tecnico gli metterà alle costole il suo mastino. Un duello nel duello, una sfida nella sfida che potrebbe decidere le sorti di Juve- Milan. Nella complessa scacchiera tattica che Igor Tudor sta preparando per arginare la capolista, c’è un’attenzione speciale per l’uomo più in forma dell’attacco rossonero: Christian Pulisic. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero ha studiato una contromossa precisa, affidando una missione speciale a uno dei suoi difensori. Juve Milan: il duello chiave della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

