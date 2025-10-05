Pulisic sbaglia un rigore David e Leao sprecano | un brutto Juve-Milan finisce 0-0

Gazzetta.it | 5 ott 2025

Nel primo tempo il canadese si divora l'occasione più ghiotta dei primi 45', nel secondo lo statunitense sbaglia dagli undici metri e Maignan è strepitoso su Gatti. Sorridono solo le avversarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

