Nel primo tempo il canadese si divora l'occasione più ghiotta dei primi 45', nel secondo lo statunitense sbaglia dagli undici metri e Maignan è strepitoso su Gatti. Sorridono solo le avversarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pulisic sbaglia un rigore, David e Leao sprecano: un brutto Juve-Milan finisce 0-0

Serie A, Milan non sbaglia a Lecce: 2-0 dei rossoneri con Loftus-Cheek e Pulisic

Pulisic sbaglia il rigore, Allegri sconsolato in panchina: "Gliel'avevo detto di non tirare col piatto" #JuveMilan

Pulisic non sbaglia un colpo: tra i migliori in Serie A per tiri e gol! Il Milan può contare su un'arma letale in attacco ? #Pulisic #Milan #SerieA #Gol #Attaccanti #Statistiche #Calcio #Efficienza #ArmaSegreta #Rossoneri

