Pulisic sbaglia il rigore Leao si divora il gol al 90' Juve-Milan 0-0 tra i fischi | Max commosso | I voti | David 4,5

Il big match dello Stadium termina in parità: i rossoneri hanno la grande occasione dal dischetto, Leao fallisce due gol. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pulisic sbaglia il rigore, Leao si divora il gol al 90'. Juve-Milan 0-0 tra i fischi | Max commosso | I voti: David 4,5

In questa notizia si parla di: pulisic - sbaglia

Serie A, Milan non sbaglia a Lecce: 2-0 dei rossoneri con Loftus-Cheek e Pulisic

Juve Milan 0-0 LIVE: Pulisic sbaglia il rigore!!

Serie A, Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia il rigore! | LIVE News

Serie A, #JuventusMilan 0-0: #Pulisic sbaglia il rigore decisivo. #Allegri a -2 da Gasp - X Vai su X

Pulisic non sbaglia un colpo: tra i migliori in Serie A per tiri e gol! Il Milan può contare su un’arma letale in attacco ? #Pulisic #Milan #SerieA #Gol #Attaccanti #Statistiche #Calcio #Efficienza #ArmaSegreta #Rossoneri Vai su Facebook

Pulisic sbaglia un rigore, Leao spreca, Juve-Milan finisce 0-0 - 0 dello Stadium lascia qualche rimpianto in più ai rossoneri che sbagliano un rigore a inizio ripresa con Pulisic e ... Scrive ansa.it

Pulisic sbaglia un rigore, David e Leao sprecano: un brutto Juve-Milan finisce 0-0 - Nel primo tempo il canadese si divora l'occasione più ghiotta dei primi 45', nel secondo lo statunitense sbaglia dagli undici metri e Maignan è strepitoso su Gatti. Segnala msn.com