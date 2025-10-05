Pulisic pronto l’assalto | offerta irrinunciabile per il ritorno in Premier
L’americano sta trascinando di nuovo i rossoneri, ma c’è chi è pronto quasi a tutto per riportarlo in Inghilterra Il Milan che sta spiccando sempre di più il volo c’è una firma precisa, anzi due. Una è quella di Massimiliano Allegri senza dubbio, anche grazie ad alcuni giocatori simbolo come Modric e Rabiot la piazza ha ritrovato anche entusiasmo che mancava da troppo tempo. L’altra però è in campo e porta il nome di Christian Pulisic. L’americano è di nuovo il grande protagonista rossonero, anche solamente guardando i numeri. E soprattutto in questo caso, non mentono affatto. Christian Pulisic (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Lecce-Milan: Pulisic verso il forfait, pronto Musah titolare. Ecco le novità
Juve Milan, Allegri pronto a sciogliere i dubbi in attacco: Leao, Nkunku e Gimenez, chi può giocare in coppia con Pulisic. C’è un candidato forte
Allegri prepara il suo Milan. Tomori pronto per giocare, a sinistra Bartesaghi La squadra per la Juventus sembra definita: la difesa a meno di sorprese sarà quella titolare. In attacco Gimenez e Pulisic. Torriani e Balentien ancora con Milan Futuro Bianchin - @ - X Vai su X
Verso Juventus-Milan: Allegri prepara due cambi e tiene il dubbio Leao! Estupiñan squalificato, Tomori in forte dubbio Dentro De Winter e Bartesaghi Davanti Pulisic e Gimenez, ma Leao scalpita dalla panchina! Allianz Stadium pronto ad accog - facebook.com Vai su Facebook
Ds Dortmund: 'Non vendiamo Pulisic, il Liverpool può risparmiarsi l'offerta' - Intervistato dalla Bild, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato così del futuro dell'attaccante classe '98 Christian Pulisic, ripetutamente accostato al Liverpool nelle ... Segnala calciomercato.com