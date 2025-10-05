L’americano sta trascinando di nuovo i rossoneri, ma c’è chi è pronto quasi a tutto per riportarlo in Inghilterra Il Milan che sta spiccando sempre di più il volo c’è una firma precisa, anzi due. Una è quella di Massimiliano Allegri senza dubbio, anche grazie ad alcuni giocatori simbolo come Modric e Rabiot la piazza ha ritrovato anche entusiasmo che mancava da troppo tempo. L’altra però è in campo e porta il nome di Christian Pulisic. L’americano è di nuovo il grande protagonista rossonero, anche solamente guardando i numeri. E soprattutto in questo caso, non mentono affatto. Christian Pulisic (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pulisic, pronto l’assalto: offerta irrinunciabile per il ritorno in Premier