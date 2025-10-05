Pulisic e Rafa Leao pareggio per due tiri osceni! Juventus-Milan 0-0

Juventus-Milan 0-0, un pareggio che sa di amaro in bocca, ma anche con un sorriso.

Rafa #Leao torna a ruggire: dopo 39 giorni ai box per la lesione al soleo, il portoghese è tornato a pieno regime Vuole esserci già allo Stadium per #JuveMilan: corsa, dribbling e fantasia per riprendersi il posto accanto a #Pulisic. Obiettivo: accendere l

#Leao torna a disposizione Il portoghese rientra in tempo per #MilanNapoli di domani ma, come riportato da Sky Sport, partirà dalla panchina: in attacco dovrebbero giocare #Pulisic e #Gimenez Scelta giusta o avreste puntato subito su Rafa?

Pulisic sbaglia un rigore, Leao spreca, Juve-Milan finisce 0-0 - 0 dello Stadium lascia qualche rimpianto in più ai rossoneri che sbagliano un rigore a inizio ripresa con Pulisic e ...

Pulisic e Leao sbagliano tutto, Juve-Milan finisce senza gol. E piovono fischi - Quinto pareggio di fila per Tudor, Allegri impazzisce per gli errori dei suoi: in testa alla classifica restano Roma e Napoli