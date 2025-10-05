Pulisic e Leao in giornata no tra Juventus e Milan finisce 0-0

Agi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Termina senza reti il posticipo della domenica tra  Juventus  e  Milan. Il  rigore sbagliato  da  Pulisic  e gli  errori sotto porta  di  Leao  graziano gli uomini di  Tudor, che possono forse uscire "più soddisfatti" da questa partita, per il risultato, rispetto ai loro rivali, che hanno invece da recriminare. Per i bianconeri solo un grande squillo di  Gatti, con grande risposta del portiere dei rossoneri. Primo tempo: squadre in fase di studio. L'avvio è tutt'altro che spettacolare, con le due squadre che si studiano senza creare grossi grattacapi alle  difese avversarie. Al 29', l'ex di turno  Rabiot  ci prova con un destro dalla distanza che termina alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Agi.it

pulisic e leao in giornata no tra juventus e milan finisce 0 0

© Agi.it - Pulisic e Leao in giornata no, tra Juventus e Milan finisce 0-0

In questa notizia si parla di: pulisic - leao

Allegri sfida l'Arsenal, Leao-Pulisic coppia d'attacco: le probabili formazioni

Pulisic: “Al Milan mi diverto. Allegri ha iniziato nel modo giusto. Leao? Top”

Allegri, Leao, Modric e la Champions: Milan, parla il leader Pulisic

pulisic leao giornata noJuventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic e Leao, così no. Maignan da extratterestre su Gatti - Gimenez si affaccia dalle sue parti alla mezz’ora, ma è ordinaria amministrazione. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pagelle Juventus-Milan 0-0, top e flop: Pulisic e Leao tradiscono Allegri, ancora un pareggio per Tudor - Le pagelle che hanno meritato i calciatori di Juve e Milan al termine del big match della sesta giornata di Serie A: pesa il rigore sbagliato da Pulisic. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Leao Giornata No