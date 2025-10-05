Pulisic e Leao in giornata no tra Juventus e Milan finisce 0-0

AGI - Termina senza reti il posticipo della domenica tra Juventus e Milan. Il rigore sbagliato da Pulisic e gli errori sotto porta di Leao graziano gli uomini di Tudor, che possono forse uscire "più soddisfatti" da questa partita, per il risultato, rispetto ai loro rivali, che hanno invece da recriminare. Per i bianconeri solo un grande squillo di Gatti, con grande risposta del portiere dei rossoneri. Primo tempo: squadre in fase di studio. L'avvio è tutt'altro che spettacolare, con le due squadre che si studiano senza creare grossi grattacapi alle difese avversarie. Al 29', l'ex di turno Rabiot ci prova con un destro dalla distanza che termina alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pulisic e Leao in giornata no, tra Juventus e Milan finisce 0-0

