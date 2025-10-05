Torino 5 ottobre 2025 – Una partita a scacchi dove i rossoneri hanno avuto più occasioni per vincerla, ma dove alla fine l'equilibrio non si è spezzato. All'Allianz Stadium finisce 0-0 tra Juventus e Milan, con il pesantissimo errore dal dischetto di Pulisic, che calcia alto nell'occasione migliore per sbloccare una partita combattuta e ricca anche di spunti. Se il calcio fosse pugilato, ai punti forse gli ospiti avrebbero meritato qualcosa di più, ma anche i bianconeri hanno la loro dose di rimpianti, in particolare Gatti a inizio secondo tempo si era fatto ipnotizzare a tu per tu con Maignan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pulisic calcia un rigore alle stelle, Juventus Milan finisce 0-0