pulisic calcia un rigore alle stelle juventus milan finisce 0 0

5 ott 2025

Torino 5 ottobre 2025 – Una partita a scacchi dove i rossoneri hanno avuto più occasioni per vincerla, ma dove alla fine l'equilibrio non si è spezzato. All'Allianz Stadium finisce 0-0 tra Juventus e Milan, con il pesantissimo errore dal dischetto di Pulisic, che calcia alto nell'occasione migliore per sbloccare una partita combattuta e ricca anche di spunti. Se il calcio fosse pugilato, ai punti forse gli ospiti avrebbero meritato qualcosa di più, ma anche i bianconeri hanno la loro dose di rimpianti, in particolare Gatti a inizio secondo tempo si era fatto ipnotizzare a tu per tu con Maignan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

