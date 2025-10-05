Puglia maltempo | allerta per temporali possibile grandine vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto con quantitativi cumulativo generalmente deboli. Venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

