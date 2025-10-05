Pugilato ’Dado’ Giustini riparte all’assalto del ring

C’eravamo lasciati a fine aprile a Palazzo Wanny con Eduardo Giustini sconfitto ai punti dallo svedese Seifkhani nella finale per la conquista del titolo internazionale Ebu Silver dei pesi massimi. Sono passati cinque mesi e ‘Dado’, il trentacinquenne fiorentino di San Frediano ex calciante dei Bianchi che fa il macellaio al mercato di Sant’Ambrogio, campione italiano in carica – tre tricolori vinti in carriera, oltre a quello continentale UBO – riparte alla carica. Salirà di nuovo sul ring sabato 1 novembre al Boxing Club Firenze, alla Montagnola dell’Isolotto, la sua palestra, per affrontare il pescarese Luca Spadaccini sulla distanza delle sei riprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

