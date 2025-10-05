Pubblica Assistenza | Nessuno stop ai nostri servizi

La Pubblica Assistenza sta perfezionando i passaggi richiesti dalla nuova leggere regionale per arrivare alla scadenza della prorogra tecnica, fissata al 31 dicembre, in regola con le nuove disposizioni riguardanti l’organizzazione del servizio funerario. Nell’attesa dunque del cambio di statuto l’attività, non soltanto di soccorso e servizi alla persona ma anche nell’organizzazione dei funerali, prosegue senza stop. "Nessuna sospensione – spiega il presidente Tiziano Battaglini – continueremo a organizzare i funerali, sempre con un’attenzione particolare ai soggetti in difficoltà, garantendo prezzi equi e la possibilità di dilazionare la spesa nel tempo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblica Assistenza: "Nessuno stop ai nostri servizi"

In questa notizia si parla di: pubblica - assistenza

Muore dipendente della Pubblica Assistenza pisana. ‘Dedito fino all’ultimo’

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

La Pubblica Assistenza studia il futuro. Pronto l’adeguamento alla legge regionale per garantire le attività

Pubblica Assistenza Sasso Marconi riflette sul dramma di Gaza: diritti umani, protezione dei civili e pace come responsabilità collettiva. Il 9 ottobre al Teatro di Sasso Marconi la serata UN SOLO SOGNO… LA PACE! con musica e testimonianze. - facebook.com Vai su Facebook

Pubblica Assistenza: "Nessuno stop ai nostri servizi" - La Pubblica Assistenza sta perfezionando i passaggi richiesti dalla nuova leggere regionale per arrivare alla scadenza della prorogra tecnica, fissata al 31 dicembre, in regola con le nuove disposizio ... Segnala msn.com

Pubblica assistenza La Spezia: “Le nostre attività non si fermano. Proseguono funerali e servizi alla persona” - L'Ente di Via Carducci: "Numerosi cittadini si sono rivolti a noi chiedendo se facessimo ancora i funerali perché a loro risultava che stessimo per sospendere il nostro operato, ma non è così". Secondo msn.com